Cobolli Gigli: “Mi aspettavo una Juventus diversa contro il Benevento”

L'ex presidente della Juventus ha parlato

TORINO - L'ex presidente della Juventus , Giovanni Cobolli Gigli , ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli circa la partita dei bianconeri contro il Benevento : "Sono dispiaciuto perché mi aspettavo una prestazione diversa della Juve con il Benevento, ma non ho potuto non apprezzare il lavoro fatto dal Benevento, dai giocatori e dall'allenatore. Hanno speso tutto e non hanno fatto nemmeno un errore. Il Benevento è la dimostrazione che non è necessario spendere tanti soldi nel calcio. Se si parte da una situazione di base sana e ben gestita, il trauma di una sconfitta è minore rispetto ad una società che ha esagerato con le spese". Cobolli Gigli ha parlato anche ai microfoni di calciomercato.it: "Il gol di Gaich? Siamo stati dei polli… La Juventus ha il vizio di perdere la palla davanti la porta. Allegri? Ieri ho rivisto con grande piacere Allegri in televisione.

Poi ancora: "È un allenatore e una persona piacevole. Ciò nonostante, resto dell’idea che i ritorni sarebbe meglio evitarli. Capisco bene che Pirlo non sia ancora un grande allenatore, ma continuerei ad insistere su di lui: una grande squadra come la Juventus deve essere coerente nelle proprie scelte. E poi, non credo che Allegri tornerebbe a Torino. Rimpiango il fatto che se ne sia andato, per carità: i ritorni, però, danno l’idea di qualcosa che non funziona. Ronaldo? Non ho nulla contro di lui, è uno dei più grandi al mondo. Per me non doveva venire alla Juventus, ma svenderlo sarebbe un’ammissione di colpa eccessiva per la Juventus. Ad ogni modo, è meglio che adesso, Ronaldo e la Juventus si salutino in amicizia e risparmiare quegli 80-90 milioni di euro che la società impegna ogni anno. E magari, utilizzarli per costruire una squadra fatta per esaltare Dybala. Altrimenti bisognerebbe vendere anche lui: non si può vivere una situazione di tale incertezza. Con Sarri, ha fatto ottime cose e Pirlo dovrebbe cercare di capire se può far diventare l’argentino il vero numero dieci della Juventus. Che è anche quello che manca a questa squadra".