Zanetti: “Dybala grandissimo giocatore. Perisic? Dipende da lui”

Il vicepresidente dell'Inter, presente all'Integration Heroes Match, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, tra stagione e futuro della Joya.

Ieri a San Siro è andato in scena l'evento Integration Heroes Match, organizzato da Samuel Eto'o per promuovere l'inclusione e l'integrazione e dire basta alle discriminazioni razziali. Sono state tante le stelle del presente e del passato in campo per la partita benefica. Tra i presenti c'era anche Javier Zanetti, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ci siamo divertiti ed è bello trovarsi tra amici per una buona causa".