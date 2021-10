CIES, la classifica delle squadre più costose d’Europa: Juventus 11ª

Il CIES ha aggiornato la classifica dei campionati e delle squadre più costose al mondo: Serie A 3ª tra i campionati, Juventus 11ª tra i club

Ieri il CIES, il Centro Internazionale degli Studi sullo Sport, ha aggiornato la lista dei campionati più di valore d'Europa e delle rispettive squadre. La Serie A si piazza al terzo posto tra i cinque maggiori campionati europei, con i suoi 4 miliardi e 612 milioni di euro. Primissima in solitaria la Premier League, valutata ben 8 miliardi e 979 milioni, praticamente il doppio del campionato italiano. L'Inghilterra si conferma ancora una volta il campionato più ricco del mondo (anche il più competitivo?), grazie a squadre di altissimo valore come Manchester City e United, Liverpool, Chelsea e Totthenam. In questa speciale classifica, La Liga spagnola è al secondo posto, con 5 miliardi e 425 milioni. Quarto posto alla Bundesliga tedesca, vicinissima alla Serie A, con 4 miliardi e 611 milione. Ultimo posto per la Ligue 1 francese, valutata "soltanto" 3 miliardi e 459 milioni di euro.