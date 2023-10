Christillin: “Juventus nel cuore. Voglio lasciare un messaggio a Fagioli”

Christillin, ex dirigente della Juventus, avrebbe dichiarato il suo affetto per i colori bianconeri e lanciato un messaggio per Fagioli

A margine dell'evento della presentazione delle iniziative per il bicentenario del Museo Egizio di Torino, ha parlato la presidente dello stesso Evelina Christillin. L'ex dirigente della Juventus, come riportato dall'ANSA, avrebbe colto l'occasione per tornare a parlare del mondo bianconero. Ecco le sue parole: "La Juventus è sempre nel mio cuore. Quando Locatelli ha segnato Per adesso portiamo a casa i risultati, è una classifica che premia la squadra".