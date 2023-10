Chiesa verso il rinnovo: nei prossimi mesi la trattativa entrerà nel vivo

La Juventus giocherà domani sera contro il Milan nella partita valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie A. Allegri arriva alla partita con alcune defezioni, soprattutto a centrocampo; viste le assenze per squalifica di Pogba e Fagioli, a causa delle quali è stato promosso dalla Next Gen il giovane Nonge.

Il tecnico può però anche sorridere visto il recupero di alcuni giocatori: Vlahovic si è allenato in gruppo tutta la settimana e sarà a dissezione; così come Federico Chiesa , anche se sull'attaccante italiano i dubbi verranno sciolti nella giornata di oggi.

Intanto per Chiesa si prospetta all'orizzonte il rinnovo del contratto: il classe 1997 è una priorità per la dirigenza, e nei prossimi mesi continueranno le trattative per il rinnovo. Il suo contratto è in scadenza a giugno del 2025; e la Juventus vuole rinnovarlo riconoscendogli un ruolo da leader nella rosa, che lo porterà a guadagnare più degli attuali 5 milioni a stagione.