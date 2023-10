Chiesa lascia il ritiro dell’Italia e torna a Torino

Il calciatore bianconero era stato convocato nonostante l'infortunio che lo aveva fermato e che gli aveva fatto saltare il derby

La Juventus si sta allenando a ranghi ridotti alla Continassa per preparare la partita in programma alla ripresa del campionato, con i bianconeri che scenderanno in campo a SanSiro contro il Milan, primo in classifica a quattro lunghezze di vantaggio dai bianconeri. Sono solo sei i giocatori rimasti a Torino, ai quali però nelle prossime ore si aggiungeranno Danilo, che ha lasciato per infortunio il ritiro del Brasile, e Federico Chiesa, anche lui partito da Coverciano.

Il numero 7 della Juventus non ci sarà infatti nella partita contro l'Inghilterra a causa di un infortunio, e tornerà a Torino per curarsi e per essere pronto per la sfida contro il Milan: Chiesa aveva già saltato le prime due partite di settembre contro la Macedonia e l'Ucraina a causa di un affaticamento accusato durante gli allenamenti a Coverciano, e sarà costretto nuovamente a saltare le sfide di qualificazione

Il giocatore non ha infatti risolto il problema fisico che si era manifestato durante il derby contro il Torino, prima della pausa, e non essendo in condizione, si è preferito farlo tornare a Torino per permettergli di recuperare al meglio.

