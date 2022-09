Calciomercato Juventus – News improvvisa, ecco il primo colpo di gennaio

E' stato un inizio di stagione piuttosto particolare che sta vedendo diverse big cincischiare un po'. Il caso più clamoroso è quello della Juventus che si ritrova relegata all'ottavo posto in campionato e con una qualificazione in Champions molto difficile da agguantare dopo le due sconfitte nelle prime due uscite. Molti dei discorsi che gravitano intorno alla Vecchia Signora riguardano la possibilità di cambiare l'allenatore. Anche se al momento non sembrerebbero esserci le possibilità per arrivare ad una decisione tanto drastica.

E allora il modo migliore per risollevare le sorti di una squadra che non sta rendendo come si aspettava è investire ancora sul mercato a gennaio. La dirigenza ha le idee chiare su cosa serva alla Juve per migliorare risultati e prestazioni.In queste ore starebbe prendendo quota una vecchia conoscenza della nostra Serie A<<<