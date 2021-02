Chiesa entra nella storia della Juve

Primi mesi al top per l'ex viola, che ha eguagliato un primato di Trezeguet

redazionejuvenews

La Juventus non sta vivendo un grande momento di forma: dopo il filotto di vittorie con cui savia chiuso gennaio e iniziato febbraio infatti, i bianconeri hanno inanellato due sconfitte consecutive, una contro il Napoli al Maradona in campionato per 1-0, l'altra nella gara di andata degli ottavi di finale della Champions League, dove hanno perso per 2-1 in casa del Porto, complicando i piani per la qualificazione. I bianconeri sono chiamati a ripartire dopo questi due risultati, che sono andati anche a minare quelle che erano le convinzioni degli uomini di Pirlo. Il tecnico bresciano dovrà continuare a lavorare soprattutto sulla testa dei suoi giocatori; che dovranno ritrovare quella concentrazione e quella voglia che nelle ultime due partite sono sembrate venire meno.

Uno dei giocatori bianconeri che sta maggiormente impressionando in questo periodo, nonostante un calo collettivo delle prestazioni di tutta la squadra, è il nuovo acquisto Federico Chiesa. Arrivato in estate nell'ultimo giorno di mercato; il laterale italiano sta dimostrando di valere la maglia bianconera a suon di gol e prestazioni; che lo hanno anche fatto entrare nella storia della Juventus. In termini di gol infatti, in pochi hanno fatto quello che sta facendo Federico in questo primo anno in bianconero.

Fino ad ora il numero dei gol è arrivato a otto: 2 in Champions League, 5 in campionato e uno in Coppa Italia, che lo hanno proiettato tra i grandi della storia bianconera: negli ultimi 30 anni, dal 1990 a oggi, ci sono stati solo tre giocatori che, approdati alla Juventus nell’anno in cui compivano 23 anni o meno hanno segnato di più nello stesso arco di tempo: Roberto Baggio con 22 gol nel 1990-91, Zlatan Ibrahimovic con 9 gol nel 2004-05 e Paulo Dybala con 12 gol nel 2015-16. David Trezeguet ne segnò otto come Chiesa nel 2000-01, con il numero 22 che non ha intenzione di fermarsi qui.