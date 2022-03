Chiellini: “Vlahovic ha riportato grande entusiasmo, ora abbiamo un’identità”

Il difensore della Juventus ha parlato ai microfoni di Prime Video per presentare la partita di questa sera e per parlare della squadra bianconera

Il capitano e difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato intervistato dai microfoni di Prime Video in vista della partita di questa sera: " Vlahovic ha portato una ventata di entusiasmo a tutti. È un giocatore che sposta gli equilibri e ci dà tanto . Dopo Mandzukic ci mancava una punta di peso. Avevamo Higuaín, che è un giocatore eccezionale, con caratteristiche diverse. Ma negli ultimi anni non avevamo più una prima punta come Gonzalo ed era un adattamento continuo. Ora questa squadra ha un suo numero nove , anche se indossa il sette, che ha trascinato un po' tutti. E poi ha 22 anni e una gran voglia di diventare il numero uno".

"Allegri nei primi mesi secondo me si aspettava di trovare un gruppo più simile a quello che aveva lasciato, ma in realtà in questi due anni è cambiato tanto. Sono cambiati tanti giocatori, la squadra si è ringiovanita e colonne portanti che avevano fatto il loro ciclo, chiaramente io in primis, non avevano più quella costanza di presenza come prima. Gli equilibri interni erano cambiati. Ma da novembre si è vista la sua Juve. Una Juve solida che ha una propria identità, con i propri difetti e i propri pregi".