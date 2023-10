Chiellini: “Prima Juve di Conte simile alla squadra attuale. Sullo Scudetto..”

Giorgio Chiellini, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a RadioBianconera. Ecco le sue parole: "Le partite della Juve comunque riesco a vederle quasi tutte, a Los Angeles le trasmettono in tarda mattinata e sabato il derby l’ho visto tutto. Il turbante di Bremer? Ha avuto l’evoluzione rispetto a me, turbante e cerotto insieme. Sono contento per Gleison, io ho fatto il mio. Non mi piacciono i paragoni, sia lui che Gatti devono fare la loro storia, possono diventare due grandi difensori della Juventus. In loro vedo tante caratteristiche da giocatori forti, hanno bisogno di crescere ancora.