Bremer scherza con Chiellini: “Scusa Giorgio, l’ho preso in prestito”

Il derby è stato caratterizzato dal solito agonismo in campo, e in occasione del primo gol bianconero, il difensore brasiliano Gleison Bremer ha avuto bisogno del soccorso dei sanitari del club, che gli hanno fasciato vistosamente la testa. Il difensore ha continuato così la partita con un turbante in testa, che ha ricordato molto quanto accadeva a Giorgio Chiellini, spesso fasciato durante le sue partite in bianconero.