Chiellini festeggia sui social la doppia vittoria di Juve e Los Angeles FC

L'ex capitano bianconero ha pubblicato sui propri canali social un post in cui ha esaltato le vittorie delle due squadre del suo cuore

Giorgio Chiellini sta vivendo il sogno americano con i suoi Los Angeles FC. Questa notte è arrivata la vittoria per per 1-0 contro i Vancuver Whitecaps che vale il passaggio al secondo turno dei playoffs MLS. La squadra di Chiellini adesso attende la vincente di Seattle-Dallas per provare a ripetere la vittoria finale dello scorso anno. Una vittoria fondamentale che è arrivata poche ore dopo l'1-0 firmato Miretti al Franchi.