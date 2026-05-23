Una crescita costruita passo dopo passo

Per molto tempo Giorgio Chiellini ha immaginato il proprio percorso da dirigente come una scalata graduale. Dopo aver concluso una carriera da calciatore ricca di successi, l'ex capitano della Juventus avrebbe preferito accumulare esperienza senza accelerazioni improvvise. Gli eventi degli ultimi mesi, però, potrebbero cambiare i piani. All'interno del club cresce infatti la convinzione che Chiellini sia pronto per assumere responsabilità sempre più importanti. Una fiducia condivisa da molte figure di riferimento della società. Tra queste c'è anche John Elkann, che considera l'ex difensore una risorsa strategica per il futuro bianconero. Le riflessioni in corso sull'organizzazione dirigenziale stanno alimentando l'ipotesi di un ruolo più centrale per l'ex capitano. La sua conoscenza dell'ambiente, unita alla credibilità costruita negli anni, rappresenta un patrimonio che la società potrebbe decidere di valorizzare ulteriormente. L'obiettivo sarebbe quello di affidargli un compito chiave nella ricostruzione di una squadra chiamata a ritrovare competitività e continuità.

Il peso delle sue scelte

Il ritorno di Chiellini alla Continassa risale al settembre del 2024. Fin dall'inizio il suo incarico è stato legato ai rapporti istituzionali e alle relazioni con gli organismi del calcio nazionale e internazionale. Con il passare dei mesi, però, il suo contributo è andato ben oltre queste competenze. Diversi passaggi importanti della recente gestione portano infatti la sua firma. Tra questi viene indicato il rinnovo di Kenan Yildiz, frutto di un lungo lavoro di dialogo con la famiglia del talento turco. Un percorso delicato che ha richiesto pazienza, capacità relazionali e visione strategica. Anche la scelta di affidare la panchina a Luciano Spalletti sarebbe stata favorita dal suo intervento. L'ex difensore ha svolto un ruolo importante nel convincere l'allenatore ad accettare il progetto bianconero in un momento particolarmente complesso. Questi risultati hanno aumentato ulteriormente la sua credibilità all'interno della società. Per questo motivo cresce la sensazione che il suo percorso possa presto entrare in una nuova fase.

Il futuro tra Spalletti e mercato

Se dovesse ottenere maggiore peso decisionale, Chiellini avrebbe già idee precise sulle priorità da seguire. La prima riguarderebbe il sostegno totale al lavoro di Spalletti, considerato il punto di riferimento tecnico del nuovo corso. La seconda sarebbe legata alla costruzione della squadra. L'obiettivo sarebbe sviluppare una strategia condivisa tra area tecnica e dirigenza, evitando divisioni e garantendo una visione comune sul mercato. In questo contesto potrebbe diventare importante anche il ritorno di Matteo Tognozzi, dirigente apprezzato per le sue capacità nello scouting e nella valutazione dei giovani talenti. La sua figura verrebbe considerata complementare al progetto guidato da Spalletti. Il tecnico avrebbe il compito di indicare le caratteristiche necessarie per migliorare la rosa. Successivamente toccherebbe alla dirigenza individuare i profili più adatti per soddisfare quelle esigenze. La concorrenza non manca e altre società seguono con interesse lo stesso dirigente. Per questo motivo la Juventus dovrà muoversi rapidamente. Intanto una convinzione sembra rafforzarsi giorno dopo giorno: il futuro bianconero potrebbe avere il volto di Giorgio Chiellini, chiamato a raccogliere una delle sfide più importanti della sua nuova carriera.