Champions, l'UEFA stanzia il montepremi: i possibili guadagni della Juve
Home > Juve News

Champions, l’UEFA stanzia il montepremi: i possibili guadagni della Juve

Stefania Palminteri
roma
28 Agosto, 14:30
L'Uefa apre indagine sulla Juventus
LA UEFA ha stanziato il montepremi per la prossima edizione di Champions League, ecco quanto potrebbero guadagnare i bianconeri

Oggi pomeriggio, alle 18, andranno in scena i sorteggi per la prossima edizione di Champions League. Una serata che vale una stagione, non solo per il prestigio, ma anche per le casse del club. La partecipazione alla massima competizione europea garantirà un tesoretto fondamentale per il bilancio bianconero.

La UEFA ha stanziato per questa edizione un montepremi totale di 2,437 miliardi di euro. L’incasso minimo previsto dalla Vecchia Signora, dunque, è di 46 milioni di euro. Frutto della somma tra la quota di partecipazione (18,62 milioni) e il pilastro “value” (27,56 milioni).

Leggi anche

Stefania Palminteri · 28 Agosto, 12:31
Juve, sorteggi Champions League 2025/26: le avversarie
Sorteggi Champions League 2025/26: le probabili avversarie della Juventus. Tutti gli abbinamenti e il calendario
Stefania Palminteri - 27 Agosto, 15:03
Juve, frecciatina all’ex Rabiot? Ecco il post che fa impazzire i tifosi
Riccardo Focolari - 27 Agosto, 14:31
Juve, quale futuro per Filip Kostic? Le ultime sull’esterno serbo
Stefania Palminteri - 27 Agosto, 13:29
PRIMAVERA | Juve-Montero ai titoli di coda. Il piano della società
Riccardo Focolari - 27 Agosto, 13:01
Juve, squalifica Cambiaso: Tudor riflette sul suo sostituto
Riccardo Focolari - 27 Agosto, 11:29
Parla l’ex Capello: “Juve, sei un cantiere aperto. Ma con Tudor…”
Stefania Palminteri - 26 Agosto, 15:04
Juve, Bremer che gesto! Lettera ai tifosi: “Mesi complicati, un pensiero fisso”
x