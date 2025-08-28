Champions, l’UEFA stanzia il montepremi: i possibili guadagni della Juve

LA UEFA ha stanziato il montepremi per la prossima edizione di Champions League, ecco quanto potrebbero guadagnare i bianconeri

Oggi pomeriggio, alle 18, andranno in scena i sorteggi per la prossima edizione di Champions League. Una serata che vale una stagione, non solo per il prestigio, ma anche per le casse del club. La partecipazione alla massima competizione europea garantirà un tesoretto fondamentale per il bilancio bianconero.

La UEFA ha stanziato per questa edizione un montepremi totale di 2,437 miliardi di euro. L’incasso minimo previsto dalla Vecchia Signora, dunque, è di 46 milioni di euro. Frutto della somma tra la quota di partecipazione (18,62 milioni) e il pilastro “value” (27,56 milioni).