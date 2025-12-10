Champions League, Juve-Pafos: il probabile undici. Zhegrova titolare?
Home > Juve News

Champions League, Juve-Pafos: il probabile undici. Zhegrova titolare?

Stefania Palminteri
10 Dicembre, 13:58
In vista della sfida di Champions League di questa sera, contro il Pafos, ecco la probabile formazione titolare della Juve

In vista del match della sesta giornata della fase campionato di Champions League contro il Pafos, in programma stasera allo Stadium a partire dalle 21:00, la Juve avrà due volti nuovi tra i titolari. Fabio Miretti ed Edon Zhegrova viaggiano spediti verso per partire dal primo minuto contro i ciprioti. Questa la probabile formazione dei bianconeri per la sfida.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti.

x