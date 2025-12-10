Champions League, Juve-Pafos: il probabile undici. Zhegrova titolare?

In vista del match della sesta giornata della fase campionato di Champions League contro il Pafos, in programma stasera allo Stadium a partire dalle 21:00, la Juve avrà due volti nuovi tra i titolari. Fabio Miretti ed Edon Zhegrova viaggiano spediti verso per partire dal primo minuto contro i ciprioti. Questa la probabile formazione dei bianconeri per la sfida.
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti.