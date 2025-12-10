Champions League, Juve-Pafos: i convocati di Spalletti

I convocati di mister Luciano Spalletti in vista della gara di Champions League Juve-Pafos. Due rientri importanti

La Juve, tramite una nota ufficiale, ha diramato la lista dei convocati di Spalletti per la gara di Champions League. Tornano a disposizione Bremer e Rugani, mentre sono assenti Vlahovic, Pinsoglio, Gatti e Milik. Il messaggio della società: “Juventus in campo alle ore 21:00 di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025, per affrontare il Pafos in occasione della sesta giornata della League Phase di UEFA Champions League.

Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di Luciano Spalletti, per la sfida all’Allianz Stadium contro la formazione cipriota.”

UCL | JUVENTUS-PAFOS, I CONVOCATI

1 Perin

3 Bremer

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

24 Rugani

25 Joao Mario

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal

40 Rouhi

42 Scaglia