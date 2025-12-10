Champions League, Juve-Pafos: i convocati di Spalletti

La Juve, tramite una nota ufficiale, ha diramato la lista dei convocati di Spalletti per la gara di Champions League. Tornano a disposizione Bremer e Rugani, mentre sono assenti Vlahovic, Pinsoglio, Gatti e Milik. Il messaggio della società: “Juventus in campo alle ore 21:00 di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025, per affrontare il Pafos in occasione della sesta giornata della League Phase di UEFA Champions League.
Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di Luciano Spalletti, per la sfida all’Allianz Stadium contro la formazione cipriota.”
UCL | JUVENTUS-PAFOS, I CONVOCATI
1 Perin
3 Bremer
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
10 Yildiz
11 Zhegrova
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
24 Rugani
25 Joao Mario
27 Cambiaso
30 David
32 Cabal
40 Rouhi
42 Scaglia