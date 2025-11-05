Champions League, Juve: i jolly sono finiti. Per la qualificazione...

Il percorso della Juve in Champions League procede lontano dalle aspettative. E c'è il rischio eliminazione dalla coppa

Nonostante un’ottima gara giocata, la Juve non va oltre il pareggio (1-1) contro lo Sporting CP di Lisbona. I bianconeri occupano il ventitreesimo posto della classifica della League Phase di Champions League e, in caso di vittoria di Club Brugge e Athletic Bilbao, sarebbe fuori dalla zona qualificazione.

Molto probabilmente gli uomini di Spalletti non rientreranno nelle prime otto posizioni, valide per la qualificazione diretta, ma con 11-12 punti rientrerebbero nelle prime 24, giocandosi il posto ai play-off. Una cosa, tuttavia, è certa: per la Signora non ci sono più margini di errore.

Le prossime sfide saranno piuttosto complicate: prima il Bodo/Glimt, in Norvegia, poi le due gare all’Allianz Stadium contro Pafos e Benfica. Infine, l’ultima partita -in trasferta- contro il Monaco.