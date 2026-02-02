Champions League, Juve-Galatasaray: inizia la vendita dei tagliandi

Dopo i verdetti dell’ultima giornata della League Phase, la stagione a eliminazione diretta della UEFA Champions League è pronta a entrare nel vivo.
L’urna di Nyon ha decretato che ai playoff – necessari per l’accesso agli ottavi di finale per le squadre classificatesi dalla nona alla ventiquattresima posizione nella fase precedente – la Juventus affronterà il Galatasaray in una doppia sfida che vedrà i bianconeri giocare la gara di andata in Turchia martedì 17 febbraio alle ore 18:45 e quella di ritorno all’Allianz Stadium mercoledì 25 febbraio alle ore 21:00.
Sono già aperte le fasi di conferma del posto per tutti gli abbonati della stagione 2025/2026 (BASE, FULL e STAR) fino a martedì 3 febbraio alle ore 12:00.
Di seguito il dettaglio di tutte le fasi di vendita:
- FASE ABBONATI 2025/2026: da giovedì 29 gennaio alle ore 12:00e fino alle ore 12:00 di martedì 3 febbraio, ogni abbonato (BASE, FULL, STAR) può confermare il proprio posto, e quello di altri abbonati, a un prezzo dedicato. Ogni abbonato può, inoltre, acquistare in prelazione, sui posti disponibili, 2 biglietti anche per i propri amici bianconeri a partire da 25€.
Vuoi essere certo di poter acquistare il tuo biglietto senza aspettare la fase a te dedicata? Contatta l’Official Fan Club più vicino a te, diventa socio e acquista tramite loro il tuo biglietto. Scopri tutti i VANTAGGI di far parte del fantastico mondo Official Fan Club!
- FASE MEMBER: a partire da martedì 3 febbraio alle ore 14:00 i J1897 Member saranno i primi a poter accedere alla vendita. Da mercoledì 4 febbraio alle ore 14:00 anche i Black&White e Stadium Member potranno accedere alla propria fase di vendita riservata. Ogni Member potrà acquistare fino a 4 biglietti anche per amici bianconeri. Fase di vendita riservata ai fan che sono diventati MEMBER entro il 30 gennaio alle ore 11:59.
- JUVENTUS CARD: a partire da mercoledì 4 febbraio alle ore 17:00 ogni possessore di Juventus Card potrà accedere alla propria fase, anticipando la vendita libera, e potrà acquistare fino a 4 biglietti anche per amici bianconeri non possessori di Juventus Card. Fase di vendita riservata per i fan che hanno sottoscritto la Juventus Card entro il 30 gennaio alle ore 11:59.
- VENDITA LIBERA: l’eventuale vendita liberà verrà comunicata successivamente.
Si ricorda che, in tutte le fasi di vendita, per i tifosi della nazionalità della squadra ospite vi è l’obbligo di acquisto dei tagliandi ESCLUSIVAMENTE all’interno del Settore Ospiti. Per le modalità di vendita è necessario rivolgersi direttamente alla società ospite. Gli acquisti verranno monitorati e in caso di violazioni delle norme UEFA, i biglietti verranno automaticamente cancellati e rimborsati.