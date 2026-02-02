Champions League, Juve-Galatasaray: inizia la vendita dei tagliandi

L’urna di Nyon ha decretato che ai playoff – necessari per l’accesso agli ottavi di finale per le squadre classificatesi dalla nona alla ventiquattresima posizione nella fase precedente – la Juventus affronterà il Galatasaray in una doppia sfida che vedrà i bianconeri giocare la gara di andata in Turchia martedì 17 febbraio alle ore 18:45 e quella di ritorno all’Allianz Stadium mercoledì 25 febbraio alle ore 21:00.

Sono già aperte le fasi di conferma del posto per tutti gli abbonati della stagione 2025/2026 (BASE, FULL e STAR) fino a martedì 3 febbraio alle ore 12:00.

Si ricorda che, in tutte le fasi di vendita, per i tifosi della nazionalità della squadra ospite vi è l’obbligo di acquisto dei tagliandi ESCLUSIVAMENTE all’interno del Settore Ospiti. Per le modalità di vendita è necessario rivolgersi direttamente alla società ospite. Gli acquisti verranno monitorati e in caso di violazioni delle norme UEFA, i biglietti verranno automaticamente cancellati e rimborsati.