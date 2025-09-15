Champions League, Juve: dubbi sull’XI titolare per Tudor

Dopo la vittoria al 91' contro l'Inter, la Juve si prepara ad affrontare la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund

Dopo la rocambolesca vittoria al 91′ contro l’Inter, grazie al missile di Adzic, la Juve si prepara ad affrontare la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, gara valevole per la prima giornata della League Phase. Tuttavia, Igor Tudor ha ancora dei dubbi sull’XI titolare.

L’allenatore della Juve deve decidere se schierare solo una punta, confermando Dusan Vlahovic come unico attaccante titolare, come contro i nerazzurri, oppure se optare per una soluzione a due punte. In questo caso, la scelta ricadrebbe su uno tra Jonathan David e Lois Openda.

L’ex Lipsia è pronto a mettersi in gioco e a dimostrare il suo valore, ma è ancora da capire se la sua esplosività e velocità siano la soluzione più giusta per affiancare Vlahovic in un attacco a due in un match così fisico. Da parte sua, il canadese, che ha mostrato una buona forma nelle ultime partite, potrebbe essere un altro elemento da considerare per dare più profondità al reparto offensivo.