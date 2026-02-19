Champions League, il quinto posto è utopia: i risultati delle italiane

Si è chiuso ieri sera il turno d’andata dei playoff di Champions League e, per le italiane rimaste in corsa, il bilancio è stato decisamente negativo. Oltre al ko pesante della Juve, sono uscite sconfitte dai rispettivi confronti anche Atalanta ed Inter, complicando non poco il cammino verso gli ottavi di finale.
In attesa dei prossimi impegni di Europa e Conference League, questi risultati rischiano di pesare anche nella corsa ai due posti extra per la Champions 2026/27. Ricordiamo che le due federazioni con più punti complessivi nelle tre competizioni europee otterranno un posto aggiuntivo nella massima competizione.
La Serie A può ancora contare su sei squadre impegnate nelle competizioni europee, dopo l’eliminazione del Napoli nella prima fase, ma serve una rimonta di tutte e tre i club in Champions. Di seguito le classifica attuale.
- Inghilterra – 21,180 punti (posto extra in Champions)
- Germania – 16,785 punti (posto extra in Champions)
- Portogallo – 16,600 punti
- Spagna – 15,906 punti
- Italia – 15,500 punti
- Francia – 14,035 punti
- Polonia – 13,625 punti
- Grecia – 12,100 punti
- Cipro – 11,906 punti
- Danimarca – 11,750 punti