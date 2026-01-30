Champions League, ecco i playoff: sarà Juve-Galatasaray

Sono ufficiali gli accoppiamenti per i playoff di Champions League. La Juve dovrà affrontare il Galatasaray di Osimhen

Sono stati sorteggiati i play-off di Champions League e la Juve nelle prossime settimane dovrà affrontare il Galatasaray. Una sfida che rievoca ricordi non proprio piacevoli per i bianconeri che, nella stagione 2013-2014, giocarono a Istanbul sotto una neve copiosa con Conte in panchina e persero uscendo dalla competizione. La gara di andata si giocherà a Istanbul il 17 o il 18 febbraio e la gara di ritorno il 23 o il 24 febbraio a Torino.