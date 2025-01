Champions League, la classifica dopo 7 giornate: Juve a -1 dall’ottavo posto ma…

Terminata la settima giornata di Champions League andiamo ad analizzare la classifica: alla Juve servirà un miracolo per finire in top8

È terminata la settima nonchè penultima giornata della fase a girone unico della nuova Champions League e la situazione per le italiane è più che positiva. Inter, Milan e Atalanta sono infatti tra le prime 8 squadre e così facendo sarebbero qualificate direttamente alla fase successiva. L’unica eliminata è il Bologna mentre la Juve è al momento 17esima a -1 dall’ottavo posto.

Champions, la classifica completa e le chance della Juve

Nonostante la distanza dalla vetta sia minima, il nuovo format rende molto improbabile che i bianconeri arrivino in Top8: servirà un miracolo. I calcoli matematici dicono infatti che le possibilità dei bianconeri sono di appena l’1%: in 10000 simulazioni la squadra di Motta è arrivata tra le prime 8 in appena 100 casi. Di seguito la classifica completa:

1. Liverpool 21 (d.r. +13)

2. Barcellona 18 (d.r. +15)

3. Arsenal 16 (d.r. +12)

4. Inter 16 (d.r. +7)

5. Atletico Madrid 15 (d.r. +5)

6. Milan 15 (d.r. +4)

7. Atalanta 14 (d.r. +14)

8. Bayer Leverkusen 13 (d.r. +6)

9. Aston Villa 13 (d.r. +5)

10. Monaco 13 (d.r. +3)

11. Feyenoord 13 (d.r. +2)

12. Lille 13 (d.r. +2)

13. Brest 13 (d.r. +2)

14. Borussia Dortmund 12 (d.r. +8)

15. Bayern Monaco 12 (d.r. +6)

16. Real Madrid 12 (d.r. +5)

17. Juventus 12 (d.r. +4)

18. Celtic 12 (d.r. +1)

19. PSV 11 (d.r. +3)

20. Club Brugge 11 (d.r. -2)

21. Benfica 10 (d.r. +2)

22. PSG 10 (d.r. +2)

23. Sporting CP 10 (d.r. +1)

24. Stoccarda 10 (d.r. -1)

25. Manchester City 8 (d.r. +2)

26. Dinamo Zagabria 8 (d.r. -8)

27. Shakhtar Donetsk 7 (d.r. -6)

28. Bologna 5 (d.r. -5)

29. Sparta Praga 4 (d.r. -12)

30. Lipsia 3 (d.r. -6)

31. Girona 3 (d.r. -7)

32. Stella Rossa 3 (d.r. -10)

33. Sturm Graz 3 (d.r. -10)

34. Salisburgo 3 (d.r. -19)

35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -18)

36. Young Boys 0 (d.r. -20)

Nel frattempo c’è un annuncio che fa impazzire i tifosi: Zaccagni alla Juventus? <<<