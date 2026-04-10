Champions League, cambio improvviso: Nike si prende la scena?

Dall'anno prossimo, in Champions, Europa e Conference League, potrebbe arrivare una svolta significativa sul fronte sponsor tecnico

Dopo oltre un quarto di secolo, Nike si prepara a soffiare il posto ad Adidas. Il colosso americano è entrato, infatti, in trattative con la UEFA per diventare il nuovo fornitore ufficiale dei palloni da gare delle coppe europee per club a partire dal 2027. Un accordo che segnerebbe la fine della lunga collaborazione con Adidas, attiva dal 2001 nella massima competizione europea e con Kipsta, attualmente fornitore di Europa e Conference League. L’accordo durerebbe fino al 2031.