Cessione Iling Jr a gennaio? Ipotesi concreta: il Tottenham fa sul serio

a Juventus valuta la possibilità di cedere Samuel Iling-Junior a gennaio. Il giovane centrocampista inglese, classe 2003, ha rinnovato il contratto con i bianconeri a dicembre 2022 (scadeva a giugno 2023) per ulteriori 2 stagioni fino al 30 giugno 2025. In questa prima parte di stagione, Iling-Junior ha giocato solamente 113 minuti in 4 apparizioni totali. Il ragazzo ha mostrato buone qualità, ma non è riuscito a ritagliarsi un posto nelle rotazioni di Massimiliano Allegri.. La cessione a gennaio potrebbe essere un'opportunità per lui di trovare una squadra in cui avere più spazio.