Cernoia dimentica la Juve Women: “Ho sempre tifato Milan”

" Fin da bambina sono cresciuta come tifosa di questi colori - ha rivelato -, sono onorata di vestire questa maglia".

"Ammetto di essere emozionata e piena di stimoli perché ho vissuto sì esperienze lunghe e molto importanti, sono contenta di aprire un nuovo ciclo per me e spero di continuare per diversi anni anche qui al Milan", ha concluso l'ex centrocampista della Juve Women.