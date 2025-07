Cerasuolo: “Bronzo olimpico o Champions-Juve? La seconda”

Il nuotatore italiano, medaglia d’oro ai Mondiali di Singapore, ha parlato della Juventus nell’intervista post-vittoria.

Nel cuore di Simone Cerasuolo la Juventus viene prima di ogni altra cosa. Il nuotatore italiano classe 2003 ha compiuto un’impresa straordinaria, portando a casa la medaglia d’oro nei 50 rana ai Mondiali che si stanno attualmente svolgendo a Singapore.

Nel corso dell’intervista post-gara a Sky Sport, l’atleta è stato posto di fronte a una scelta, che ha opposto la conquista della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028 alla vittoria della Champions League da parte della Juventus.

Cerasuolo: “La Juve viene prima di tutto”

Di seguito le sue parole sulla gara, riprese da TuttoMercatoWeb:

“L’opzione era venire qui e prendere una medaglia, non è scontato perché nei 50 metri non sempre vince chi è più veloce, ma chi è più forte. E oggi sono campione del Mondo. Sono contento, sono diventato un atleta solido, ho fatto qualche errore ma c’è del margine. La partenza non è stata delle migliori, nelle ultime bracciate sono stato un po’ più ampio e ho cercato di aggiustare qualcosina, in finale non è scontato ma ho cercato di fare il meglio possibile”.

È poi il momento della domanda fatidica, ovvero cosa sceglierebbe tra un bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles e la Champions della Juventus:

“La Champions della Juventus, senza dubbio, certo certo”.

Se la baratterebbe con l’oro invece del bronzo:

“No, perché scelgo sempre la Champions della Juventus. La Juve viene prima di tutto”.