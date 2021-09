Ceferin: “Superlega? Hanno tentato di uccidere il calcio”

Il numero uno della UEFA torna a parlare contro i dissidenti

La Juventus, dopo un difficile inizio di stagione, è attesa dalla delicata sfida contro il Napoli, in programma al San Paolo questo pomeriggio alle 18. Massimiliano Allegri è in totale emergenza , con la squadra che dovrà fare a meno di Chiesa, Ramsey, Arthur e Kaio Jorge, oltre ai calciatori che sono rientrati questa notte dalle loro nazionali in Sudamerica. Assenti saranno quindi anche Dybala, Cuadrado, Danilo, Alex Sandro e Bentancur, con queste assenze che portano Massimiliano Allegri a scelte di formazione obbligate.

La Juventus dovrà cercare di vincere la partita per non complicare ancora di già la classifica, che a dopo due giornate vede la squadra lontana dalla vetta già cinque punti, in virtù del pareggio ottenuto per 2-2 ad Udine, e della sconfitta maturata in casa contro l'Empoli, in una partita che i bianconeri non sono stati capaci di ribaltare. Se in campo continuano quindi i problemi, fuori continuano ad arrivare accuse da parte del presidente della UEFA in merito alla questione Superlega, ancorar tenuta il piedi da tre soli club: Juventus, Barcellona e Real Madrid.