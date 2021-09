Calciomercato Juventus / Grossi aggiornamenti su Pogba: i tifosi sognano!

Da ormai tanto, troppo tempo a questa parte, il centrocampo della Juventus è il reparto apparso maggiormente in difficoltà e quello meno qualitativo.

Davvero un qualcosa non degno della Vecchia Signora, che invece aveva basato tutta la sua straordinaria striscia di vittorie degli ultimi anni proprio sulla forza della sua mediana. Oggi invece sono ormai lontani i tempi del trio Vidal-Pirlo-Pogba.

Durante il calciomercato estivo è arrivato Locatelli: un buon colpo, ma che non può bastare. Tra i sogni bianconeri per la mediana c'è sempre il "Polpo" Paul. E proprio sul suo futuro sono arrivati aggiornamenti importanti in queste ore <<<