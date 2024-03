Ceccarini: “La Juventus è molto soddisfatta del lavoro di Allegri”

Nel suo editoriale su Tmw, Niccolò Ceccarini ha parlato del futuro della panchina della Juventus . Ecco un estratto delle sue parole: "La Juventus è molto soddisfatta del lavoro di Allegri e per lui il club bianconero resta assolutamente la priorità. Tra l’altro l’allenatore livornese ha anche un altro anno di contratto e al momento gli obiettivi sono tutti raggiungibili. Perché la Juventus oggi ha un’esigenza fondamentale: la qualificazione in Champions League e a ora la squadra è seconda".

Ceccarini ha proseguito: "A questo c’è poi da aggiungere anche la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Quindi perfettamente in corsa sui due fronti programmati ad inizio stagione. Poi è normale che la Juventus debba avere nei suoi programmi quello di tornare a lottare per lo scudetto ma sempre tenendo presente il bilancio. A breve si capirà anche se ci sarà la partecipazione al Mondiale per Club. Quando insomma ci saranno queste certezze e la chiarezza sui traguardi da poter raggiungere, la società e l’allenatore (che tra l’altro ha anche lanciato tantissimi ragazzi dal settore giovanile) si siederanno insieme ad un tavolo per valutare tutti gli elementi, con l’obiettivo di gettare le basi per proseguire il rapporto".