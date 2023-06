Mercato Juve / Colpo di scena: “Adesso può dire addio pure lui”

Calciomercato Juve: novità pesanti in arrivo

Secondo quanto riportato in Inghilterra dal Telegraph, il Tottenham avrebbe avviato i primi contatti con la Juve per l'acquisto di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano in una sola stagione è riuscito a convincere tutto il popolo juventino, sostituto ideale di De Ligt. In 30 presenze in Serie A l'ex Torino si è messo in mostra per anticipi, letture difensivi e gol (4), decisivo in più di un'occasione. Nonostante le ottime prestazioni, però, il giocatore potrebbe comunque lasciare la squadra. I bianconeri stanno infatti vivendo una fase economica molto delicata e avranno bisogno di una cessione per finanziare il mercato. Di fronte a un'offerta importante, quindi, la Vecchia Signora non opporrebbe troppa resistenza e farebbe partire l'ex Torino. La Juve non svenderà però il suo talento, valutato tra i 50 e i 60 milioni di euro. Oltre al Tottenham sulle sue tracce ci sono anche Chelsea e ManchesterUnited: se qualcuno dovesse fare un'offerta di questo tipo, Bremer potrebbe davvero lasciare la Juve. Detto questo, parlando di mercato, attenzione perché in casa Juventus starebbe per scoppiare un vero e proprio terremoto<<<