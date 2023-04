Ceccarini: “Juve, futuro di Allegri da verificare. Su Vicario…”

Come detto più volte, allo stato attuale ci sono dubbi sul futuro di alcuni giocatori. Anche Vlahovic è un punto interrogativo e se dovesse andare via un nome da seguire resta quello di Scamacca se il West Ham dovesse aprire alla cessione. Si potrebbe poi creare un derby di mercato con l'Inter per Vicario. Szczęsny ha ancora un altro anno di contratto ma non è sicuro che rimanga e allora servirebbe un portiere forte per sostituirlo.