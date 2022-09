Juve, necessari tagli del 50%: in sei rischiano grosso

Giornata di fondamentale importanza quella di oggi in casa Juve. Andrà in scena il Consiglio di Amministrazione che dovrà approvare il bilancio 2021/2022, risultato in perdita di quasi 250 milioni di euro. Arrivabene dovrà rimboccarsi le maniche. Il ruolo di amministratore delegato prevede il compito di ottimizzare le risorse e di operare dei tagli. L'obiettivo sarebbe quello di ridurre le perdite del 50% nel prossimo esercizio.