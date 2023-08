ESCLUSIVA JUVE / Caverzan: “Mercato? Non si è fatto molto”

Nuova esclusiva realizzata dalla redazione di Juvenews.eu relativa al momento dei bianconeri, sul mercato e non solo

Riguardo all’attualità in chiave bianconera, abbiamo contattato telefonicamente in esclusiva Andrea Caverzan , “meteora” della Vecchia Signora nella stagione 1987-1988 e, nuovamente, nel 1991.

“Oggettivamente non si è fatto molto. Credo una cosa…”.

“Che il vero colpo sia Cristiano Giuntoli in dirigenza e che la Juve abbia aspettato troppo nel mese di giugno a non chiuderlo prima. Se ci fosse stato lui fin da subito, i bianconeri sarebbero potuti essere i protagonisti del mercato, come lo è stato il Milan”.