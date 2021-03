Causio: “Vedere Conte vincere lo scudetto fa mangiare le mani agli juventini”

Le dichiarazioni dell'ex ala bianconera

Dopo il successo ottenuto ai danni dell'Irlanda del Nord, battuta per 2-0 giovedì sera, l'Italia è pronta a scendere nuovamente in campo. Gli azzurri saranno di scena questa sera in casa della Bulgaria nella seconda giornata delle qualificazioni ai prossimi mondiali di Qatar 2022. Di questo ha parlato l'ex della Juve e della Nazionale Franco Causio ai microfoni di Tuttosport:

"Germania, Francia e Spagna forse hanno qualcosa in più ma si spiega anche con l’abitudine dei giocatori a cimentarsi nelle coppe con i club come dicevo prima. Ma il calcio è bello perché non c’è nulla di scontato per cui vediamo. Immobile o Belotti? Quando Ciro è in forma è il numero uno, ha anche vinto la Scarpa d’oro ma Belotti non è da meno. Mancini è un allenatore che cambia anche i moduli a gara in corso per cui a seconda della formula avrà bisogno magari anche di tutti e due insieme. Poter disporre di diversi schemi nel corso dei 90 minuti credo sia davvero molto importante, Mancini è flessibile. Risultati ottenuti da Mancini? Sta facendo un lavoro che definirei ottimo. Deve fare attenzione con i giovani che sono ovviamente discontinui ma lui sa aspettarli al momento giusto".

Infine, si è parlato anche dell'argomento campionato. A dieci giornate dalla fine del torneo, l'Inter comanda la classifica con dieci distanze di vantaggio rispetto alla Juventus campione uscente. Causio ha così espresso il proprio giudizio su Antonio Conte, tecnico del club nerazzurrocon un vincente passato bianconero nelle vesti di giocatore prima e allenatore poi: "Conte? Ha già vinto scudetti. Per i tifosi juventini vedere un ex allenatore bianconero che vince con l’Inter fa un po’ mangiare le mani. Lo conosco da quando giocava nelle giovanili del Lecce, è uno dei migliori non solo in Italia ma in Europa. Si merita tutto ciò che sta ottenendo".