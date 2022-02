Causio contro il Verona

Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato tutti i migliori gol di Franco Causio contro il Verona con la maglia bianconera. Di seguito li riportiamo: " Solo Roberto Bettega ha segnato più di Franco Causio nella storia di Juventus-Verona . E per un'ala come lui, chiamato più a fornire assist che a finalizzare, rappresenta un ulteriore attestato di valore. Negli anni '70 i confronti tra bianconeri e gialloblu sono contrassegnati dalle sue giocate di classe.

L'anno dopo, nel 1975-76, fa tutto il Barone, come viene soprannominato l'idolo della curva Filadelfia . Causio colpisce nel primo tempo nel giro di 4 minuti, la prima rete è dal dischetto. Inutile, se non a fini statistici, il gol di Moro nel finale, la Juve vince 2-1.

1976-77: Causio entra in campo infreddolito, con lui ci sono Zoff e Spinosi. Siamo verso la fine di novembre. Per la terza volta consecutiva arriva un gol di Franco e coincide con un'altra vittoria della Signora, anche stavolta per 2-1. La rete è un capolavoro, un pallone calciato a giro che va a baciare la parte interna del palo e finisce in rete.