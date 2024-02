Cattaneo: “Il calo della Juve era preventivabile. Il gioco deve migliorare”

Marco Cattaneo ha analizzato il momento in stagione della Juventus: per il giornalista, un momento di calo può essere considerato fisiologico

Intervistato per News.superscommesse.it, Marco Cattaneo , voce di DAZN, ha disaminato il periodo di flessione della Juventus . Ecco le sue parole: "Sono risultati negativi che hanno pesato tantissimo a livello di classifica. Guardando al rendimento della squadra, però, mi aspettavo potesse incappare in un periodo del genere. Si è trattato di uno stop che i bianconeri hanno pagato caro, ormai la distanza dall' Inter sembra incolmabile. Allegri ha il grande merito di aver tenuto la barca dritta nei momenti più bui dello scorso anno, è stato un grande gestore dello spogliatoio. A inizio stagione è stato bravo a trasformare la rabbia e la delusione dei giocatori in una forte spinta motivazionale. Il problema resta la qualità della proposta. A livello di qualità del gioco la Juve sembra debole anche a confronto con squadre medio-basse del nostro campionato che stanno alzando l'asticella in questa anni".

Sul possibile calciomercato estivo, il giornalista si è soffermato sul potenziale approdo alla Juventus di Teun Koopmeiners. Ecco cosa ha detto: "Koopmeiners è fortissimo, sarebbe un colpo straordinario per la Juventus, ma un colpo di mercato ancor più grande in questo caso lo farebbe l'Atalanta con Soulè. L'argentino è un futuro campione, non puoi pensare di valutarlo meno di 30 milioni. A questo punto il costo totale del centrocampista dell'Atalanta, che migliorerebbe senza dubbio il tasso tecnico della Juventus, sarebbe di 70 milioni. Un buon affare tecnicamente per tutti, un super affare economicamente per l'Atalanta".