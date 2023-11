Cassano: “La Juve gioca per lo 0-0. Allegri per ora ha avuto fortuna”

Nel consueto appuntamento alla Bobo Tv, Antonio Cassano ha parlato della Juventus dopo la vittoria con l'Hellas Verona valso il 2° posto in classifica. Come in passato, l'ex calciatore continuerebbe a essere molto scettico sul gioco proposto dal tecnico Massimiliano Allegri per la sua Juve. Ecco cosa ha detto in diretta: