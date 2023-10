Cassano attacca la Juve: “Due anni di Allegri, 351 milioni di perdite…”

L'ultimo Cda della Juve ha approvato il bilancio bianconero , ancora pesantemente in rosso. Dall'arrivo di Giuntoli la situazione economico-societaria è leggermente migliorata ma la Vecchia Signora resta ancora in guai seri.

Non a caso quindi Exor, la holding di proprietà Agnelli che possiede la Juve, è pronta a una nuova ricapitolazione, con immissione di ben 200 milioni di euro.

Intervenuto alla BoboTv Antonio Cassano non ha perso tempo e ha subito attacco il club bianconero e in particolare il suo allenatore: "Due anni di Allegri, 351 milioni di perdite. Il bilancio è in rosso, però tranquilli, la squadra deve crescere e deve arrivare quarta…".