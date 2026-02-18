Caso Vinicius, Infantino: “Scioccato. Un plauso a Letexier”

Dopo lo scontro tra Vinicius e Prestianni, accusato di frasi razziste nei confronti del brasiliano, ha parlato Gianni Infantino

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, attraverso un post sui suoi profili social ha parlato dell’episodio tra Vinicius e Prestianni. Di seguito le sue parole: “Non c’è assolutamente spazio per il razzismo nel nostro sport e nella società. Sono rimasto scioccato e rattristato nel vedere l’episodio di presunto razzismo nei confronti di Vinicius Junior nella partita di Champions League tra il Benfica e il Real Madrid.

Abbiamo bisogno che tutte le parti interessate prendano provvedimenti e chiedano conto ai responsabili. Mi congratulo con l’arbitro, François Letexier, per aver attivato il protocollo antirazzismo, utilizzando il gesto del braccio per interrompere la partita e affrontare la situazione.

Alla FIFA, attraverso il Global Stand Against Racism e il Players’ Voice Panel, ci impegniamo a garantire che giocatori, dirigenti e tifosi siano rispettati e protetti, e che vengano adottate misure appropriate in caso di incidenti.”