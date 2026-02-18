Caso Vinicius, clamoroso! La UEFA apre un’indagine

Dopo i presunti insulti razzisti di Prestianni a Vinicius, nel corso di Benfica-Real Madrid, la UEFA ha aperto un'indagine

La UEFA ha aperto un’indagine sui presunti insulti razzisti nei confronti del giocatore brasiliano Vinicius durante la partita di Champions League tra Real Madrid e Benfica. La federazione ha nominato un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA per indagare sulle accuse di comportamento discriminatorio durante la partita.