La UEFA ha aperto un’indagine sui presunti insulti razzisti nei confronti del giocatore brasiliano Vinicius durante la partita di Champions League tra Real Madrid e Benfica. La federazione ha nominato un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA per indagare sulle accuse di comportamento discriminatorio durante la partita.
Caso Vinicius, clamoroso! La UEFA apre un’indagine
Stefania Palminteri – 18 Febbraio, 19:44
