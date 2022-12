Caso Plusvalenze, la risposta della Juve: “Carenza di presupposti”

Dopo l'annuncio della riapertura del caso plusvalenze da parte della FIGC, la società bianconera ha chiarito la sua posizione in una nota

Svolta nel caso Plusvalenze. La FIGC ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale che la Procura federale ha fatto ricorso sulla decisione presa in merito alle plusvalenze gonfiate. Il Procuratore federale quindi, appresi gli atti della Procura di Torino ha di fatto riaperto il fronte della giustizia sportiva su questa vicenda. La Juventusha risposto con una nota ufficiale: "Torino, 22 dicembre 2022 – Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica di aver ricevuto questa sera, unitamente ad altre 8 società di calcio italiane e relativi soggetti apicali all’epoca dei fatti, dalla Procura Federale presso la F.I.G.C. una “impugnazione per revocazione parziale, ex art. 63, del C.G.S., della decisione della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, n. 0089/CFA-2021-2022 del 27 maggio 2022, divenuta definitiva”.