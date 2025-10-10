Caso plusvalenze, il PM Visone: “Ecco le differenze tra Juve e Napoli”

Il pubblico ministero Giuseppe Visone ha analizzato la questione plusvalenze del Napoli, confrontandola a quella cha ha coinvolto la Juve

Giuseppe Visone, pubblico ministero della DDA di Napoli, è intervenuto a Radio Marte analizzando la questione plusvalenze della società partenopea, confrontandola a quella che ha coinvolto la Juve. Ecco le sue parole: “La questione è sia di carattere tecnico-processuale che di merito, tenendo conto che c’è un grande bluff di fondo dietro alla omologazione tra le due vicende.

Per quanto riguarda la questione tecnico-processuale, il Napoli per questi fatti è stato già giudicato con sentenza passata in giudicato ed è stato assolto. Nel sistema della giustizia esiste l’istituto della revocazione che è previsto regolamentato all’articolo 63. Lo utilizzò la società bianconera, per riaprire il processo sportivo in presenza di nuove prove.

Ovvero prevede la possibilità che la Procura federale entro 30 giorni dall’arrivo e dalla conoscenza di fatti nuovi, che siano assolutamente decisivi per modificare e per rompere il vecchio giudicato, possa presentare istanza di revocazione alla corte d’appello federale. La Procura di Roma ha notificato, al Napoli, che da quel momento aveva 30 giorni per attivare questo tipo di procedimento.

Se non è mai stato attivato di conseguenza si è verificato un istituto che è quello della preclusione processuale che rende impossibile la riapertura di quel giudizio. La Juventus è stata condannata per la violazione della norma in materia di ordinamento sportivo. Cioè, la lealtà sportiva: le plusvalenze fittizie non rientrano nel caso.

In questo modo, la Juventus ha manipolato la lealtà sportiva. Ha avuto la possibilità di acquisire calciatori e di fare investimenti che la condizione economica non poteva sostenere. Al Napoli sono contestata una o due operazioni che non possono aver alterato il regolare funzionamento della competizione sportiva.

Il Napoli ha comunque pagato 50 milioni di euro cash Osimhen. La valutazione degli altri quattro calciatori è servita più al Lille per l’iscrizione. Inoltre la Juventus è società quotata in borsa: per cui deve rispettare i criteri di compilazione dei bilanci europei. Al contrario, De Laurentiis ha criteri di compilazione del bilancio del tutto diversi.”