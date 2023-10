Caso Fagioli, spunta un tesserato della Juve a conoscenza della situazione

Nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni si saprà quale sarà la pena che Nicolò Fagioli dovrà scontare a causa del calcio scommesse. La condanna non chiuderà con ogni probabilità la vicenda: la Procura lecitamente proseguirà le indagini. Non solo per sapere l'esistenza di altri atleti coinvolti attivamente, ma anche per capire se e chi fosse a conoscenza della situazione. Ad oggi, la Juventus ha sempre negato e dimostrato ogni estraneità e la collaborazione tempestiva.