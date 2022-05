Casini: “Siamo lontani dalla Premier, i ragazzi devono giocare di più in A”

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha analizzato il livello del movimento calcio italiano, parlando anche del VAR.

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato delle dichiarazioni in occasione del convegno "Il fattore sociale e di governance negli Esg", parlando del sistema calcio italiano. Ecco le sue parole sul metaverso e sul VAR: "Il calcio deve sempre migliorare, come tutti i settori di attività. Il metaverso non può sostituire la realtà, è giusto però che venga sperimentato. Per quel che riguarda le polemiche arbitrali mi pare evidente il bisogno di lavorare insieme per far sì che la tecnologia diventi uno strumento di ausilio e non una complicazione. Ci sono discussioni aperte, oggi sono state fatte proposte intelligenti e dobbiamo riuscire a metterci a tavolino anche con la Federazione per capire come trovare le soluzioni per migliorare il calcio. Il clima è sempre stato buono tra noi e la FIGC, l'importante è andare dalla stessa direzione."