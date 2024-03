Carrarese, Capello: “Battuta la Juve Next Gen con furore e mentalità”

Capello ha commentato la vittoria della sua Carrarese sulla Juventus Next Generation, rivelando gli ingredienti della prova della sua squadra

Intervistato ai canali ufficiali del club, Alessandro Capello ha parlato nel post match dopo la vittoria della sua Carrarese contro la Juventus Next Gen. Ecco le sue parole a caldo: "Tre punti importanti frutto di una partita che abbiamo interpretato con furore e mentalità sin dall'inizio. Nei primi cinque minuti abbiamo prodotto azioni e conclusioni che avrebbero potuto farci trovare il vantaggio e come a Pescara dove abbiamo trovato il goal al primo minuto, abbiamo dimostrato di sapere aggredire le partite. Unico piccolo neo è che dobbiamo fare goal, magari anche più di uno per cercare di mettere alle corde l'avversario".