Carnevali: “Raspadori come erede di Dybala? Avrebbe difficoltà”

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato dei top player del club neroverde, con un cenno particolare su Raspadori.

Sulla prossima partita con il Milan: "Spero che la partita con il Milan arrivi e si concluda in fretta, dalla settimana scorsa il mio telefono non smette di squillare e domenica sera poi si è scatenato l'inferno. Centinaia di conoscenti chiedono i biglietti per la partita, ma se erano pochi 75 mila posti per contenere tutti i tifosi del Milan contro l'Atalanta a San Siro, figuriamoci i 24 mila seggiolini del Mapei Stadium. Richieste di biglietti a parte, è bello che il campionato sia così avvincente fino alla fine. Mi stupisce l'entusiasmo che accompagna il Milan e tutto il suo ambiente, l'alchimia che si è creata fra pubblico e squadra. Mi ha sorpreso perché Inter e Napoli sulla carta avevano qualcosa in più. E poi, ripeto, mi ha impressionato il feeling che si è instaurato all’interno della squadra e poi fra dirigenti e allenatore. Sarebbe più uno scudetto vinto dal Diavolo o perso dall'Inter? Diciamo entrambe le cose, però i rossoneri hanno dimostrato nelle ultime quattro partite di essere davvero i più forti. Complimenti a Pioli per il lavoro che ha svolto".