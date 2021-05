Carnevale: “Messa sotto la Juve, amareggiati per la sconfitta. Sull’arbitraggio…”

Le parole del dirigente dell'Udinese

"Se siamo infuriati per la partita di ieri ? Sì perchè fino all’83’ avevamo la partita in pugno e mi aspettavo arrivasse anche il secondo gol. Poi c’è stata quella punizione data da Chiffi e l’errore di De Paul in barriera. Sono cose che accadono spesso nel calcio, ma sicuramente siamo un po’ amareggiati, visto che ieri abbiamo messo sotto la Juventus. Avevamo la sensazione che la Juventus non potesse mai pareggiare la partita. Poi però, quando hai campioni come Ronaldo , loro ti fanno la differenza.

Comportamenti dirigenti Juventus hanno condizionato l'arbitro? Non credo proprio, quello che hanno fatto loro l'abbiamo fatto un po' tutti noi dirigenti quando siamo un po' arrabbiati. Penso che sia stata una cosa normale, ma è meglio non entrare in questi particolari che personalmente non mi competono. Non è stata una delle migliori Juventus della stagione ieri sera però ogni squadra ha il suo campione. Ronaldo ha segnato il rigore e si è inventato un gol straordinario dopo, i bianconeri si sono portati tre punti a casa importanti per la corsa alla Champions. Ma immagino che la Juventus debba essere un'altra nelle ultime quattro partite per accedere alla Champions League. Scuffet? Il campo era bagnato e Ronaldo è stato bravo nel colpirla di testa, peraltro la palla tocca prima il petto di Samir. Non gli darei particolari colpe per il gol che ha subito".