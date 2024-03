Capozzucca: “La Juve non ha campioni, grande lavoro di Allegri”

Intervistato da Tuttosport il ds della Ternana Stefano Capozzucca ha parlato della Juve: bianconeri non al livello dell'Inter

Roberto Maccarone Redattore 12 marzo - 10:05

Intervistato da Tuttosport il ds della Ternana Stefano Capozzucca ha parlato della Juve: "Quando dicono che la Juve deve vincere lo Scudetto, tanti ripetono un luogo comune, perché siamo abituati a vederla in cima. Quest’anno però l’organico non è così di alto livello per puntare alla vetta. Allegri sta facendo un grandissimo lavoro, lanciando tanti giovani. La Juventus ha sempre avuto grandi giocatori di rilievo internazionale che ora mancano. Non vedo fuoriclasse in questa rosa".

"La Juve ha fatto un bel colpo con Giuntoli: sa lui cosa fare - ha continuato -. Ma quanti bianconeri sarebbero titolari nell’Inter? Direi pochi. L’essere stati quasi al livello dell’Inter per mesi sottolinea il lavoro di Allegri. Può piacere o meno sul piano del gioco, ma serve rispetto nel criticare. Sui social la gente perde la testa e leggo assurdità che sfociano nella maleducazione. La Juve non ha campioni, solo tanti buoni giocatori: così non si vincono i campionati".

Chiosa finale su Thiago Motta, possibile sostituto di Allegri: "Thiago è un leader nato. Può allenare qualsiasi grande squadra senza problemi. Un difetto? Anche se nel privato è un ragazzo allegro, ha sempre la faccia imbronciata: qualche sorriso in più non guasterebbe. Per il resto non ha nulla da imparare".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.