Capello: “Pirlo penalizzato dal non aver potuto provare le sue idee nel precampionato”

TORINO – La Juventus ha perso sabato la partita contro il Napoli al Maradona, fermando di fatto la sua rincorsa alla vetta della classifica. I bianconeri sono stati infatti risuperati dalla Roma dopo il sorpasso della scorsa settimana, e si trovano ora al quarto posto in classifica. La distanza dal primo posto è pero aumentata a 8 punti, con l’Inter che ha superato il Milan e ha conquistato la testa della classifica. I bianconeri hanno una partita in meno, quella di andata contro il Napoli, per la quale ancora non c’è una data per il recupero, ma che vincendo porterebbe i bianconeri ad accorciare il loro distacco in classifica.

La Juventus è ora attesa dalla Champions League, con i bianconeri che saranno impegnati mercoledì sera nell’andata degli ottavi di finale in programma contro il Porto allo stadio Do Dragao, dove gli uomini di Andrea Pirlo cercheranno di indirizzare da subito le sorti della qualificazione, in attesa della partita di ritorno a Torino. Dopo la designazione arbitrale da parte della UEFA, i bianconeri sono attesi da due giorni di allenamenti prima della partenza per il Portogallo, dove Cristiano Ronaldo ritroverà la sua terra natale.

A parlare della situazione dei bianconeri e dei loro risultati, è stato l’ex allenatore Fabio Capello, che ha detto la sua ospite in studio al Club, programma di Sky Sport: “Pirlo ha cercato di trovare le soluzioni migliori, il distacco che ha con l’Inter è dato dal fatto che non aveva le idee chiare e ha dovuto fare un lavoro di ricerca, penalizzato anche dal fatto di non aver avuto il precampionato per fare le prove. Ora ha messo Chiesa a destra per esempio, e in quel ruolo Federico è devastante. Arriva in velocità e quando mette il pallone in mezzo per Ronaldo e Morata sono problemi per gli avversari”.