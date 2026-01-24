Capello: “Juve? L’ho vista aggressiva. Mi lascia qualche dubbio a livello difensivo, anche se…”

Così Fabio Capello in un'intervista rilasciata a SportWeek: il suo pensiero riguardante il momento della Juventus

Fabio Capello ha rilasciato un’intervista a SportWeek. Tra i diversi argomenti affrontati, vi è anche il recente periodo che sta attraversando la Juventus di Luciano Spalletti. Queste le dichiarazioni rilasciate da Capello sul momento dei bianconeri:

La Juve di Spalletti può inserirsi nella lotta per lo scudetto?

“L’ho vista aggressiva, veloce, ha giocatori con fantasia. Mi lascia qualche dubbio a livello difensivo, anche se è rientrato Bremer, pur se non ancora al cento per cento. Ma, come il Milan, anche i bianconeri mi pare soffrano quando perdono palla”.

Giovani talenti: Paz o Yildiz?

“Paz mi esalta. Ha una visione di gioco, una qualità tecnica da Real Madrid”.